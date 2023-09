Roma | retroscena di mercato | dopo Matic il Rennes voleva scippare anche Lukaku

(Di domenica 3 settembre 2023)il corteggiamento silenzioso e andato a buon fine per Nemanja, tra lae ilnon corre di certo buon sangue. Come riportato...

Tuttavia Giorgia Meloni , scrive Repubblica in un, non forzerà la mano con Emmanuel ... Ci sono importanti dossier da affrontare enon vuole rinunciare al tentativo di giocare di sponda ...Il calciomercato non è finito: indiscrezioni eanche sul futuro di due degli attaccanti più importanti del campionato di Serie ALa ... approdato alladopo un'estate rovente per l'...... in parte il presidente Amato le aveva già dette davanti al giudice del tribunale dinella ... come conosceva perfettamente anche i, perchè ne aveva parlato con Giuliano Amato. E ...

Retroscena Lukaku-Roma, spunta una clausola sul contratto con il Chelsea Corriere dello Sport

Clamoroso retroscena dalla Francia: Lukaku poteva andare al Rennes Romelu Lukaku è stato una delle poche note positive di Roma-Milan: il suo ingresso ha restituito vitalità al reparto offensivo dei g ...Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in ...