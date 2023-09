Roma | Mourinho a caccia di soluzioni

(Di domenica 3 settembre 2023) Lain questo inizio di campionato è stata troppo brutta per essere quella vera, quella di JoséLain questo inizio di campionato è stata troppo brutta per essere quella vera, quella di José. Il tecnico ora è alla ricerca dianche se il problema principale è legato alla condizione generale della squadra. Dybala acciaccato, Pellegrini non al meglio, Lukaku in ritardo e Azmoun fuori condizione. Dal mercato sono arrivati tanti rinforzi ma al momento i giallorossi non hanno potuto contare sulla rosa al completo.

Lo stesso ha spiegato: "Se fossero sani non sarebbero venuti alla". lavora per uscirne puntando sul carattere dei giocatori, sulla loro voglia di resettare questo periodo e cominciare la stagione a partire dal 17 settembre,

Roma, la rabbia di Mourinho tra ritardi sul mercato e sfortuna Corriere dello Sport

José Mourinho deve trovare un modo per invertire il trend in campionato Jose Mourinho ha deciso di dare tre giorni di stop ai giocatori della Roma prima della ripresa degli allenamenti, che è prevista ...ROMA - Tre giorni di stop, la ripresa degli allenamenti fissata a martedì. Troppo Il giusto visto che da ieri Trigoria si è svuotata e ad allenarsi sono rimasti davvero in pochi. Undici giocatori par ...