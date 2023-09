Roma | incidente sul Gra | morto un ragazzo di 23 anni | grave il passeggero che era con lui

🔊 Ascolta l'articolo Stamattina all'alba, presso il km 26 del Grande Raccordo Anulare di, in prossimità di Nomentana, si è verificato un tragicostradale. Dalle prime ricostruzioni, sembra che sia stato coinvolto un unico veicolo e purtroppo una persona ha perso la vita. ...mortale, stamattina all'alba, al km 26 del Grande raccordo anulare diall'altezza di Nomentana. Nello schianto, da una prima ricostruzione, è rimasto coinvolto un solo veicolo e una ......a Vercelli si terrò il corteo di cordoglio silenzioso in onore delle cinque vittime dell'... Il corteo partirà alle 10 da piazzaa Vercelli e percorrerà le vie cittadine per concludersi ...

Roma, incidente sul raccordo: si schianta con l'auto contro il guard rail, morto 23enne RomaToday

(ANSA) - ROMA, 03 SET - 'E' cosciente e meno grave del previsto'. Il responsabile medico del Motomondiale Angel Charte come riporta Skysport ...Ancora sangue sulle strade della Capitale. Questa volta a perdere la vita è un giovane di 23 anni dopo un incidente avvenuto all'alba di questa mattina sul Grande Raccordo Anulare all'altezza ...