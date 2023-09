Roma | crolla cancello | ferita una bambina

(Di domenica 3 settembre 2023) E' successo ieri sera in via della stazione di Ponte Galeria Unadi otto anni è rimastadopo essere stata colpita da unuscito fuori dal binario, ieri sera in via della stazione di Ponte Galeria a. Laè stata trasportata in codice rosso all’ospedale Gemelli ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Il, di una sede di una società, è stato sequestrato dai carabinieri e sono in corso le indagini per capire le cause del crollo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Una bambina di otto anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un cancello uscito fuori dal binario, ieri sera in via della stazione di Ponte Galeria a. La bambina è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Il cancello, di una sede di una società, è stato sequestrato dai

