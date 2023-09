Roma | addio Olimpico | arriva l’annuncio sul nuovo stadio

(Di domenica 3 settembre 2023) Svolta a, la società giallorossa potrebbe avere una nuova casa:più atteso Latorna a sognare in grande. E non solo per l’arrivo di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Secondo quanto emerso dalle indagini, poco prima in via, l'uomo ha aggredito un operaio ... il Tar respinge il ricorsoal centenario di Calangianus, ziu Andria ci ha lasciato a 101 anni ...CAMBIAMENTI - In mezzo la, appunto. Che alla ripresa potrebbe subire radicali cambiamenti: dal ... Il rischio di unanticipato non è da escludere, la paura per una stagione da buttare pure. ...Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio hanno idee diverse e una di queste conduce proprio al dirigente salentino, che prima diaveva ricoperto il medesimo incarico alla Fiorentina. In attesa delle ...

Roma, Vergine è al passo d'addio: lo attende il Milan, ecco chi lo ... Calciomercato.com

Le parole di Francesco Totti su Paulo Dybala sorprendono tutti i tifosi, soprattutto quelli della Roma. Il capitano storico ha cambiato idea.L'ex tronista, con un gesto social, pare confermare la fine della relazione. Nel frattempo una ex gieffina tuona: ...