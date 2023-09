Rivelati i piani originali per All Out prima del licenziamento di CM Punk

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 3 settembre 2023) L’improvvisiodi CMdalla AEW ha scosso i fan della federazione e, soprattutto, ha portato ad un radicale e repentino cambio nella card di All Out., infatti, avrebbe dovuto avere un ruolo di rilievo nell’evento, davanti ai suoi concittadini. Un ritorno repentino ed inaspettato Il main event di All Out, secondo i, avrebbe visto CMe Ricky Starks affrontarsi in uno strap match per porre fine alle tensioni generatesi fra i due atleti nelle precedenti puntate di Collision. L’assenza diavrebbe senza dubbio danneggiato Starks, il quale non avrebbe potuto avere il suo momento nel main event. Fortunatamente è stato trovato un degno avversario all’ultimo minuto. The Absolute se la vedrà con Bryan Danielson, il cui ...