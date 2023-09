RISULTATI | WWE Payback 2023

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 3 settembre 2023) Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre, i fan di wrestling possono aspettarsi una serata emozionante con WWE, che avrà luogo direttamente presso la PPG Paints Arena di Pittsburgh, in Pennsylvania, alle 2 del mattino ora italiana. Il Premium Live Event sarà condotto da nientemeno che il leggendario John Cena, in veste di super ospite. Le principali sfide della serata includono Seth Rollins che mette in gioco il World Heavyweight Championship contro Shinsuke Nakamura. Nel frattempo, Rhea Ripley dovrà difendere il Women’s World Championship dall’assalto di Raquel Rodriguez. Damian Priest e Finn Balor, membri del Judgment Day, cercheranno di strappare l’Undisputed Tag Team Championship dalle mani di Kevin Owens e Sami Zayn in un’intensa Steel City Street Fight. In un altro scontro epico all’interno di una gabbia d’acciaio, Becky Lynch e Trish ...