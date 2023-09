Riforme | Parrini Pd | ' Casellati non fa ben sperare | maggioranza dialoghi con opposizione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) Roma, 3 set (Adnkronos) - "Sulleistituzionali ladovrebbe dialogare seriamente con l'invece di insistere con la difesa di tesi apertamente contrarie alla realtà. Da questo punto di vista le dichiarazioni della ministraa Cernobbio purtroppo non fanno ben". Lo dice il senatore del Pd Dario, vicepresidente della commissione Affari costituzionali a palazzo Madama. "Come ha spiegato nei giorni scorsi il Presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, e come tutti gli studiosi ben sanno, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, quale che sia la forma in cui viene realizzata, produce di per sé e in automatico lo svuotamento delle prerogative-chiave del Presidente della Repubblica, al quale sono tolti due dei ...