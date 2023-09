Rifiuti | in fiamme lo stabilimento ex Gesia nel Casertano | rischio diossina per 50mila abitanti

(Di domenica 3 settembre 2023) Un incendio è in atto a Pastorano, nello, la società che fu dei fratelli Sorbo.Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Caserta per cercare...

... con cui intendiamo contribuire a ridurre sensibilmente la produzione diin un'ottica di ... i fratelli Di Tommaso patteggiano due anni Deposito di fieno in, vigili del fuoco al lavoro ...La loro situazione era già finita al centro della cronaca anche il 30 agosto del 2017, quando un grosso cumulo diaveva preso fuoco generando un incendio le cuiavevano lambito parte ...... lo 0,6% rispetto al totale deiprodotti che si unisce al 3,5% diindifferenziati ... C.: LE GALLIE IN" " quest'anno dedicato all'orda immane che Roma dovette fronteggiare tra il ...

Rifiuti, in fiamme lo stabilimento Gesia nel Casertano: rischio diossina per 50mila abitanti ilmattino.it

Dal tardo pomeriggio di oggi è in corso un vasto incendio nell’impianto Gesia di Pastorano, adibito allo smaltimento dei rifiuti ...21:44:45 «Da poche ore è in corso un importante incendio sul territorio di Pastorano all’impianto Gesia adibito allo smaltimento dei rifiuti. La Prefettura, la Provincia e il Sindaco, insieme alle alt ...