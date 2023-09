Riepilogo e gol dell’Empoli

Leggi su justcalcio

03/09/2023 alle 23:08 CEST Vittoria per la 'Vecchia Signora' grazie ai gol di Danilo e Federico Chiesa Nonostante il rigore sbagliato da Vlahovic, gli uomini di Allegri sono al terzo posto con 7 punti superato il taglio Juve in Toscana battendo l'Empoli 0-2 grazie a tanti di Danilo nel primo tempo e Chiesa nella seconda parte. Dopo la foratura della scorsa settimana contro il Bologna, il duello contro gli uomini di Paolo Zanetti si è presentato come la chiave della partita.Vecchia Signora' e così ci è riuscito Allegri dal primo minuto. Il difensore brasiliano ha portato in vantaggio i suoi dopo aver recuperato un rimbalzo su calcio d'angolo e ha così battuto Berisha. Il portieresi è reso ...