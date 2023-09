Ribaltone in panchina | dopo la sosta arriva Tudor

Da quella serata di fine estate contro il Brescia, con un altro allenatore calabrese in(... quando il 4 settembre 2022 fu la Carrarese a gelare il Cesena di Toscano con ilfirmato ...... in quota a 3,70, mentre un, nelle corde del match, si gioca a 8,50. Inevitabilmente, gli occhi di tutti saranno su Romelu Lukaku che, verosimilmente, partirà dallaper entrare in ...Luciano Spalletti, il nuovo ct azzurro, farà il suo debutto sulladella Nazionale il prossimo 9 settembre nella sfida contro la Macedonia, assolutamente ...provocato a Ferragosto dal...

Clamoroso ribaltone in panchina, arriva Gattuso: tutti i dettagli Calcio mercato web

L’addio di Igor Tudor dalla panchina dell’Olympique Marsiglia sorprese sia dirigenza e tifosi poiché l’allenatore ex Udinese e Hellas Verona riuscì ad imprimere ottimamente la sua idea di calcio nei ...Tre ko in tutte e tre le prime partite di campionato, fuori anche dalla Coppa Italia: l'inizio stagione della Ternana è stato tutt'altro.