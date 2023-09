Reijnders | «Mi vedo giocare al Milan ancora per tanti anni | siamo sulla strada giusta»

(Di domenica 3 settembre 2023) Tijjani, centrocampista del, ha parlato del suo trasferimento in rossonero ai microfoni di Nos. Ecco le sue dichiarazioni Tijjani, centrocampista del, ha parlato del suo trasferimento in rossonero ai microfoni di Nos. Ecco le sue dichiarazioni. OBIETTIVO – «Anche se la stagione è appena iniziata,. Voglio davvero vincere lo scudetto. Non ho vinto nessun trofeo in vita mia, voglio che il primo sia in questo bellissimo club».– «Quando mi guardo intorno edove posvivere con la nostra famiglia… è fantastico.o è una metropoli, ci sonobuoni ristoranti. E gioco in uno dei club più ...

Quando sono in palestra,la Hall of Fame. Lì vedi anche Gullit e Van Basten con i Palloni d'Oro. Qui al Milan sono molto contenti di avere un giocatore olandese. Mi chiamano 'Power' , ...Un gigante!e Pulisic continuano nelle loro prestazioni convincenti e di qualità. Alla ... Insomma, sarò io troppo ottimista Ma una cosa chiara la: non si scherza più con questo Milan!Sue Loftus - Cheek: " Stiamo insieme da luglio. Ho insistito su una idea di gioco, sul ... 3 gare in 11 giorni: è un problema " No, per comei miei. Preferisco giocare in anticipo ...

