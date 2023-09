Real Madrid | doppio no a Vlahovic e Osimhen

Commenta per primo Il grande colpo di mercato delè.... un fantasma. La polemica lanciata da Marca verso le Merengues è tanto divertente quanto vera. Il sostituto di Karim Benzema , sbandierato per tutta l'estate e con Mbappé sempre sullo ...Commenta per primo Colpo per il Siviglia: arriva l'attaccante Mariano Diaz , svincolatosi dal. Ha firmato un contratto annuale.La squadra ciociara è tornata in A ma non per fare la solita apparizione stavolta e gli arrivi di Bourabia dal Sassuolo, Reinier dal, Soulè dalla Juventus, Lirola dall'OM, oltre al ...

Ancora Bellingham: quarto successo di fila per il Real Madrid! Corriere dello Sport

Dopo la vittoria del Real Madrid, i Colchoneros vogliono perdere meno terreno possibile e salire a quota 10, ovvero a -2 dalla squadra di Ancelotti. Per farlo però la squadra di Simeone dovrà battere ...Entrambi sarebbero finiti nel mirino del Real Madrid nel corso dell’infuocata estate di mercato ormai agli sgoccioli. Non obiettivi diretti dei Blancos, ma giocatori proposti al club di Florentino ...