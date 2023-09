Real Madrid | Ancelotti | “Modric e Kroos ancora al top | sono fondamentali”

(Di domenica 3 settembre 2023) In conferenza stampa, l'allenatore ha parlato dell'importanza dei due centrocampisti per il

Juve prima in Italia Come ha certificato Football Benchmark, sono i Citizens a primeggiare in questa speciale classifica, sopravanzando di 67 milioni di euro il. I bianconeri sono la ...Sotto la lente d'ingrandimento oggi ci finisce Reinier , il trequartista che il Frosinone ha prelevato in prestito addirittura dal. Scoprite con noi cinque curiosità su Reinier nella ...Ilvince e Ancelotti fa i complimenti a tutta la squadra. Compresi Kroos e Modric, da molti considerati ormai ai margini e non al livello di una rosa così importante che ha subito il cambio ...

Per l'ex Real Madrid si era prospettato un futuro anche nella nostra Serie A. Ecco il difensore spagnolo dove potrebbe giocare.Lo staff di Chiesa avrebbe dunque chiesto un adeguamento di contratto a livello economico che porterebbe il classe '97 a percepire uno stipendio simile a quello del suo compagno di reparto Dusan ...