Rcs Sport agli Europei di Equitazione

(Di domenica 3 settembre 2023) Cinque giorni di gare, di salti spettacolari, di testa e testa mozzafiato. Si sono tenuti a Milano, presso l’Ippodromo Snai San Siro di Milano, i Fei Jumping European Championship, il Campionato Europeo di salto ostacoli di: 85 fra amazzoni e cavalieri in rappresentanza di 24 nazioni divise in quindici squadre, in scena dal 31 agosto al 3 settembre 2023. Le gare hanno assegnato i titoliindividuali e a squadre, oltre a tre pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Questa edizione, la 37esima in assoluto e la terza in Italia dopo Roma 1963 e San Patrignano 2005, è stata organizzato da Epiqua (Snaitech), RCSs & Events,e Salute e Fise (Federazione italianaequestri). Al centro del progetto la riqualificazione dell’Ippodromo Snai San Siro come ...