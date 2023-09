Rassegne | focus sull’animazione a Venezia 80 | in Italia l’industria fattura 200 milioni di euro

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 settembre 2023)dell’animazione in200di, con una occupazione del settore aumentata del 30% negli ultimi 5 anni. Ad esporre i dati è stato Alfio Bastiancich, Vice Presidente di Cartoon, ospite del panel New Image, New Lifestyle. Cinema in the New Media Time, Capture Your Own Story, a cura dell’Ufficio Progetti Speciali della direzione cinema del MiC presso Cinecittà, in collaborazione con Motion Pictures Association, che si è tenuto oggi all’n Pavilion nell’ambito di80. L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità del settore da Emilie Anthonis di MPA – EMEA all’ad Cinecittà Nicola Maccanico.legata all’animazione inconta oggi 49 società, ...