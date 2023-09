Rai Sport Domenica 3 Settembre 2023 | Diretta Mondiali Basket | Europei Volley Femminile - LIVE Streaming

(Di domenica 3 settembre 2023) In vista del weekend,, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli...

... quando è stata chiamata a partecipare alla nota trasmissione calcistica di2, "Quelli che il ... passando alla nota emittente Skycome esperta di calciomercato. Un ruolo che conferma le sue ...La finale 3° - 4° posto tra Italia e Olanda, in programma domani alle 16:30 (diretta tv su1 e SkySummer), sarà invece diretta dalla coppia Pedro Lopes Pinto - Vladimir Simonovic. ...L'amarezza è evidente, bisogna però andare avanti e provare a conquistare almeno il bronzo nella finalina contro i Paesi Bassi (domani ore 16.30, diretta tv1 e Sky) per non rendere ...

Rai Sport Sabato 2 Settembre 2023 | Diretta Presentazione CT Spalletti - LIVE Streaming Digital-Sat News

In campo al Palais 12 di Bruxelles domenica 3 settembre alle ore 16.30 con diretta tv su Rai 1 e Sky Sport Arena ...Le regate saranno trasmette in diretta dalla Rai dalle semifinali di giovedì 7 settembre con appuntamenti giornalieri fino al termine del mondiale previsto per domenica 10 settembre.