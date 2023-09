Ragazzo di 21 anni accoltellato a Milano | è grave

(Di domenica 3 settembre 2023) Accoltellamento in strada in via Melchiorre Gioia, angolo viale Sturzo a, dove ieri sera unegiziano di 21è stato aggredito da un uomo probabilmente connazionale. La vittima, che ...

Accoltellamento in strada in via Melchiorre Gioia, angolo viale Sturzo a Milano, dove ieri sera unegiziano di 21è stato aggredito da un uomo probabilmente connazionale. La vittima, che al momento è ricoverata al Niguarda in gravi condizioni, era insieme ad altre cinque persone ...L''indagine è scattata il 21 maggio 2023, quando la madre di undi11 ha denunciato ai Carabinieri che nel pomeriggio del giorno precedente, il figlio e un amico coetaneo, erano stati ...E' qui, a ridosso di una mezza curva, che ieri ha perso la vita Alessandro Dell'Olmo, 24. Era ... per capire se sia stata la velocità, una disattenzione, o chissà cos'altro a tradire il. ...

Ragazzo di 18 anni trovato morto in casa: l'allarme dato dal padre MilanoToday.it

Ai mondiali di basket il gruppo di Pozzecco piega Porto Rico con una grandissima prova di squadra, battendo i caraibici 73-57. Sugli scudi Tonut e Ricci, oltre ai soliti Melli e Datome. Dopo un quarto ...Accoltellamento in strada in via Melchiorre Gioia, angolo viale Sturzo a Milano, dove ieri sera un ragazzo egiziano di 21 anni è stato aggredito da un uomo probabilmente connazionale. (ANSA) ...