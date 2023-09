Il nostro inviato al Dall'Ara Matteo Dalla Vite su Bologna - Cagliar 2 - 1: reti di Luvumbo, Zirkzee e ...I bolognesi reagiscono, con Kristiansen e Zirkzeeimpegnano severamente. Al 39 Augello serve alla perfezione Petagna,sfiora il pallone, poi Lucumi sfiora l'autorete. Nella ripresa ...Due gol del Bologna macchiati da altrettanti errori di: "Quando il portiere sbaglia non c'è più nessuno, noi potevamo proteggerlo. Non gli dirò nulla, anche perché è un portiereci ha ...

Radunovic, che papera: Fabbian si fa trovare pronto. Vittoria meritata del Bologna La Gazzetta dello Sport

Agenzia Bologna, 2 set. – Il Bologna batte 2-1 in rimonta il Cagliari in un match della terza giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Dall’Ara’ della città emiliana. Al vantaggio degli ospiti con ...BOLOGNA (ITALPRESS) - Claudio Ranieri e il suo Cagliari irretiscono per un'ora il Bologna ma i felsinei riescono a uscirne pareggiando il gol di Luvumbo ...