Quelli in campagna elettorale permanente che non pensano

(Di domenica 3 settembre 2023) Ennesima sparata del First Gentleman Andrea Giambruno. Questa volta non c’entra nulla il negazionismo climatico, il tema che ha fatto scivolare il conduttore di Retequattro nonché compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato lo stupro. «Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto...

... hanno ingenerato rincari dei prezzi, spesso ingiustificabili, con una differenza enorme " aggiunge Coldiretti Puglia - tra il costo dei prodotti inal dettaglio. Nei vari passaggi ...... questo libro vi accompagna in un viaggio attraverso lafrancese, offrendovi 100 ricette ...oltre 5.000 ricette e che funge da riferimento sia per gli chef professionisti che per...... PaP: 'ha deciso di abbandonare la nave, preferendo laelettorale al suo ruolo ...alcun problema se Romboli fosse rimasto al suo posto a vigilare e garantire diritti fondamentali come...

I passeri cantori di città sono padri migliori di quelli di campagna Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Penny Germania ha aumentato il prezzo di alcuni prodotti, conteggiando nella cifra finale l'impatto ambientale che questi hanno sul clima.Soprattutto per quel che riguarda i temi ambientali di cui la politica ... culturale LaGorà di Colle affermano a chiare lettere la propria estraneità alla campagna elettorale. "Elsa Viva e LaGorà ...