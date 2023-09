Quarti di finale Mondiali basket 2023 | il tabellone e gli accoppiamenti

(Di domenica 3 settembre 2023) Ile glideidideidi. Prosegue la rassegna iridata che, dopo le prima schermaglie dei due round della fase a gironi, vedrà il via della fase ad eliminazione diretta: otto le squadre rimaste in gioco, pronte a sfidarsi in partite secche, senza diritto di replica: chi vince va avanti, chi perde torna a casa. Da questo punto in poi, inoltre, termina la divisione delle partite tra Indonesia, Filippine e Giappone e si giocherà nello scenario della Mall of Asia Arena di Manila, con le partite che si terranno tra martedì 5 e mercoledì 6 settembre. Ecco quindi ildella seconda fase deidi...

Ancora un'altra impresa per l' Italbasket che si qualifica aididel Mondiale di basket dopo aver battutto Porto Rico per 73 - 57. , arriva un altro successo per la nazionale allenata da Pozzecco , che solo nel pomeriggio conoscerà chi del Gruppo J ...MANILA (FILIPPINE) - L' Italia di Gianmarco Pozzecco stacca il pass per ididel mondiale: battuta Porto Rico con il punteggiodi 73 - 57 . Segui la diretta della ...L'Italia non sbaglia. Batte Porto Rico in una partita in cui è quasi sempre stata in testa e torna aididi un Mondiale dopo 25 anni. In una sfida offensivamente difficile, Datome e Ricci nel quarto periodo danno la scossa per l'allungo definitivo e vincente. Ora la sfida tra Serbia e ...

L'Italbasket ha conquistato l'accesso ai quarti di finale ai Mondiali in corso nelle Filippine battendo Portorico 73-57. Un quarto di finale iridato mancava all'Italia dal Mondiale 1998, edizione in ...(Adnkronos) – Tra gli azzurri 15 punti a testa di Tonut e Ricci. L’Italia torna tra le prime otto al mondiale per la prima volata dal 1998. Ora gli azzurri dovranno attendere la sfida tra Serbia e ...