(Di domenica 3 settembre 2023) Dopo un quarto di secolo, l’Italia è finalmente tornata aidi finale deidigrazie al successo per 73-57 su Porto Rico. Gli azzurri hanno litigato a lungo con il tiro da 3, poi capitan Gigi Datome ha dato la scossa nell’ultimo quarto, dove la compagine di Gianmarco Pozzecco ha preso definitivamente il largo. La selezione tricolore tornerà in campo martedì 5 settembre, conancora da definire (si saprà nel pomeriggio). Per la verità, gli italiani non sanno ancora se saranno primi o secondi nel gruppo I della seconda fase. Concluderanno il raggruppamento in testa qualora la Serbia sconfigga la Repubblica Dominicana; in caso contrario dovranno accontentarsi della piazza d’onore. Attenzione: arrivare primi o secondi può fare tutta la differenza del mondo. Il primato potrebbe infatti evitare il ...

Quando i quarti dell'Italia ai Mondiali di basket Data, avversaria, programma, orario, tv OA Sport

L'Italia giocherà i quarti di finale dei Mondiali di basket per la prima volta dal 1998, quando tra le file degli Azzurri c'era anche l'attuale coach Pozzecco. Decisiva la vittoria per 73-57 contro ...MANILA - Era tutto nelle nostre mani e non ci lasciamo sfuggire l’occasione. L’Italia batte Portorico 73-57 e vola ai quarti di finale del Mondiale di basket. Non accadeva dal ...