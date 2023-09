Putin è molto nervoso | Biden furibondo | ecco perché | il mondo trema

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) La guerra in Ucraina fa un passo indietro e uno in avanti, senza possibilità di soluzione. Stavolta il passo in avanti sembra l'abbiano fatto gli ucraini, con una serie di bombardamenti di droni in territorio russo e un'ulteriore avanzata nel sud del Paese, giudicatapositivamente dagli Stati Uniti. Ma c'è anche la risposta di Mosca che annuncia che i Sarmat, i famosi missili balistici intercontinentali in grado di trasportare 10 o più testate nucleari, sono ormai operativi, e pronti ad entrare in funzione se necessario. Il primo attacco aereo ucraino, avvenuto per la verità tra il 29 e il 30 agosto, si è concentrato sulla base aerea di Pskov nell'oblast omonimo, a 700 km dal confine ucraino, e ha provocato la distruzione di due aerei da trasporto Il-76 e il grave danneggiamento di altri due. Tali velivoli sono aerei cargo a lungo raggio, ideali per il trasporto ...