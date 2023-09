Psycho | perché il film è in bianco e nero

(Di domenica 3 settembre 2023) Come è ben noto il, capolavoro di Alfred Hitchcock, è stato girato in. Questa scelta stilistica ha una ragione precisa, che riguarda il visto di censura. A quei tempi ierano già a colori, ma il regista era preoccupato che il colore rosso del sangue avrebbe potuto disturbare eccessivamente gli spettatori, impedendogli così di ottenere l’agognato visto. La ormai famosissima scena della doccia, quella in cui lo psicopatico Norman Bates (Anthony Perkins) uccide a coltellate la sua giovane vittima Marion Crane, è divenuta una sequenza iconica del cinema. La violenza della scena è amplificata da un magistrale montaggio frenetico che, ancora oggi, continua a turbare lo spettatore, nonostante i nuovi standard di violenza cui siamo abituati. È per questo che il maestro della ...

In realtà i due sono dei ladri che stanno cercando di nascondersiricercati dalla Polizia. ...10 - ANYTHING ELSE - 1 PARTE Iris 18:28 - THE SCORE 21:00 - INTRIGO INTERNAZIONALE 23:46 -01:...... Victoria De Angelis suonerà infatti nella cover dell'indimenticabileKiller dei Talking ... Articoli più letti Generale Vannacci, abbiamo letto (tutto!) il suo libro: ecconon sta in ...Entrambe superate da Sofia Raffaeli , che sulle note di "" fa un po' meno rispetto alle ...Sofia è bravissima e chiude la sua gara con un ottimo 33.050 ma gli esercizi con la palla ...