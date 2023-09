Psycho | la trama del film di Alfred Hitchcock

(Di domenica 3 settembre 2023) Ladi, ildiuscito nel 1960, ruota attorno alla figura di Norman Bates, proprietario e gestore, insieme alla madre, di un solitario motel dove si consumano efferati omicidi. Il cast del, basato sull’omonimo romanzo di Robert Bloch (a sua volta ispirato in parte alla storia vera del serial killer Ed Gein), comprende gli attori Janet Leigh, Anthony Perkins, John Gavin e Vera Miles. Ladiha il suo inizio a Phoenix, Arizona, dove alla bella e inquieta Marion Crane (Janet Leigh), impiegata presso un’agenzia immobiliare, viene affidato l’incarico di depositare una ingente somma di denaro in banca. La donna, però, afflitta da problemi economici, decide di fuggire con la somma in direzione del fidanzato ...

