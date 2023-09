Provincia di Taranto | una storia lunga 100 anni

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 3 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Raccontare centodiprendendo in esame i cambiamenti di un territorio e di una popolazione per ricordare cosa eravamo, per capire cosa siamo e per ipotizzare cosa diventeremo. È stato il tema della serata che ha dato il via alle celebrazioni per il Centenario dell’istituzione delladi. Una ricorrenza estremamente sentita e partecipata che ha avuto come scenario un gremito Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo, sede dell’Entele ionico. La serata è stata inaugurata dal presidente dellae sindaco del Comune capoluogo, Rinaldo Melucci, con lo svelamento della targa celebrativa dell’evento a cui ha fatto seguito la benedizione impartita da don Antonio Panico, Vicario episcopale per i problemi ...