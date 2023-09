Proprietario di casa revoca il contratto d’affitto a un ragazzo diabetico | “Niente animali” Ma è un cane da assistenza per disabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) La storia di David Rudkin e della sua compagna Abbie Woodhouse la racconta il Bristol Live. Siamo proprio nelle vicinanze della città britannica, a Brandon Hill. Qui la coppia aveva affittato unadove abitare per seguire i corsi universitari. Un mese già versato all’agenzia di Flatline, Whiteladies Road, e tutto che sembra procedere per il meglio. Ma appena l’agente immobiliare e ilhanno saputo che con la coppia ci sarebbe stato Beau, un adorabile cagnolone, hanno ritirato l’offerta. Beau non è solo un compagno di vita per la coppia ma è soprattutto undaper: Rudkin èdi tipo 1 e ilè in grado di avvisare quando lo zucchero nel sangue raggiunge un livello di guardia. David, 20 anni, sta per iniziare i suoi ...