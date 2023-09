Previsioni meteo | caldo in aumento ma a metà settimana qualcosa cambierà

L'estate Non è ancora finita. Leparlano infatti di un ritorno del caldo africano sull'Italia, con il picco che si raggiungerà tra la giornata di oggi 3 settembre e quella di domani. Un 'ennesimo promontorio di ...Da questa posizione riuscirà ad influenzare negativamente ilsulle regioni meridionali attivando inoltre un richiamo d'aria più fresca dai quadranti orientali verso tutto il nostro Paese. ...Velato al mattino con cielo sereno dal pomeriggio. Dalla sera, nubi in transito sui settori emiliani. Temperature minime in lieve locale aumento su valori tra 20 e 24 gradi. Massime in lieve flessione ...

Le previsioni meteo della settimana: tempo instabile al Sud e sull'Adriatico L'arrivo al Sud della "goccia fredda" dalla Grecia intorno all'inizio della settimana porta con sé qualche giorno di tempo ...Meteo su Roma stabile nel corso dei prossimi giorni con temperature massime attorno ai +30°C. Settembre verso una fase di prolungato anticiclone ...