(Di domenica 3 settembre 2023) Con due reti in pieno recupero l'ha conquistato tre punti pesantindo 3 - 1 il Manchesterall'Emirates Stadium in un incontro della quarta giornata diLeague, che oggi ha ...

Con due reti in pieno recupero l'Arsenal ha conquistato tre punti pesanti battendo 3 - 1 il Manchester United all'Emirates Stadium in un incontro della quarta giornata diLeague, che oggi ha visto anche l'ampia vittoria del Liverpool sull'Aston Villa (3 - 0) e il successo del Crystal Palace sul Wolverhampton (3 - 2). I Gunners e i Reds restano così in scia al ...Mio padre soffriva moltissimo dei pochi poteri dele ne abbiamo parlato spesso assieme", ha ...il campione del mondo Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez . Terza ...Il Liverpool si sbarazza dell' Aston Villa mediante un secco 3 - 0 nel match di Anfield valevole per la quarta giornata dellaLeague 2023/2024 , grazie alle reti realizzate da Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah e all'autogol di Matthew Cash. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena tre minuti con il gol del ...

Premier: vince il Liverpool, l'Arsenal batte lo United Agenzia ANSA

Con due reti in pieno recupero l'Arsenal ha conquistato tre punti pesanti battendo 3-1 il Manchester United all'Emirates Stadium in un incontro della quarta giornata di Premier League, che oggi ha vis ...Plotone alle spalle del Manchester City In Premier League si va alla sosta con la quarta giornata ... Alle sue spalle la seguono in quattro: l’Arsenal vince in extremis contro il Manchester United, ...