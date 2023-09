Premier League | risultati di oggi

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 3 settembre 2023) Vittorie per Arsenal e Liverpool L’Arsenal batte 3-1 il Manchester United nel big match della quarta giornata della3 settembre 2023. I gunners, sotto per il gol di Rashford al 27?, pareggiano subito con Odegaard al 28?. In pieno recupero, i londinesi si aggiudicano la sfida con le reti di Rice al 96? e Gabriel Jesus al 101?. Tutto liscio per il Liverpool, che liquida 3-0 l’Aston Villa con i gol di Szoboszlai (3?) e Salah (55?), in mezzo l’autorete di Cash (22?). Nell’altra gara domenicale, il Crystal Palace batte 3-2 il Wolverhamtpon., IDIArsenal-Manchester United 3-1 Liverpool-Aston Villa 3-0 Crystal Palace-Wlverhampton 3-2 Ieri: Sheffield United-Everton 2-2 Brentford-Bournemouth 2-2 Burnley-Tottenham 2-5 ...