Premier League 2023 2024 | il Liverpool si sbarazza 3-0 dell’Aston Villa Vince il Crystal Palace

(Di domenica 3 settembre 2023) Ilsimediante un secco 3-0 nel match di Anfield valevole per la quarta giornata della, grazie alle reti realizzate da Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah e all’autogol di Matthew Cash. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena tre minuti con il gol del centrocampista austriaco, bravo a sfruttare l’assist di Alexander-Arnold. Al 22? uno sfortunato autogol di Cash consente ai ragazzi di Jurgen Klopp di raddoppiare, mettendo ancor più in salita la partita deins. Nella ripresa ci pensa l’uomo più chiacchierato del momento, Salah, a calare il tris chiudendo definitivamente i giochi in favore dei Reds. L’attaccante egiziano, accostato all’Al-Ittihad risponde sul ...

Alle 17.30 si rinnova la rivalità tra due squadre storiche , desiderose di tornare a comandare in, arrivata al quarto turno: l'Arsenal è imbattuto nelle ultime 5 partite contro i Red ...In Ecuador senza reti tra Emelec e Aucas mentre nella Canadian2 - 1 del Cavalry sull'Atl. Ottawa. In Paraguay la Libertad supera in casa 2 - 0 lo Sporting Luqueno e in Uruguay ...Le formazioni ufficiali di Arsenal - Manchester United , match della quarta giornata di2023/2024. Fischio d'inizio alle 17:30 di domenica 3 settembre. Uno scontro diretto illumina il pomeriggio di. Arteta contro Ten Hag. Chi avrà la meglio Scopriamolo insieme. Di ...

Una sfida importante per capire le rispettive ambizioni: questa è Arsenal-Manchester United, gara valida per la quarta giornata di Premier League.Arsenal – Manchester United: ecco le formazioni ufficiali della sfida valida per la quarta giornata di Premier League ARSENAL: in aggiornamento. MANCHESTER UNITED: in aggiornamento.