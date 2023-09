Prato | bimbo muore travolto da pannelli di cartongesso in casa

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 3 settembre 2023) Il piccolo, di circa un anno, è arrivato morto in ospedale Tragedia a Montemurlo, in provincia di, dove undi circa un anno e mezzo è morto dopo essere rimasto schiacciato da alcunidiappoggiati alla parete di una stanza. Ieri sera sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario che ha trasportato il piccolo all’ospedale Careggi, dove tuttavia è arrivato già senza vita. Da una prima ricostruzione, il piccolo stava gattonando quando ilo hanno. L’amministrazione di Montemurlo ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del bambino: “Il sindaco Simone Calamai e tutta l’amministrazione comunale si stringono in segno di cordoglio ai genitori e alla famiglia del piccolo montemurlese rimasto vittima di un tragico incidente ...