Prato | bambino di 17 mesi muore schiacciato dai pannelli di cartongesso

(Di domenica 3 settembre 2023) Tragedia nel pratese, dove un bimbo di 17è morto dopo essere rimastoda alcunidi. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri in un’abitazione di Montemurlo. A lanciare l’allarme sarebbe stata la mamma del bimbo. L’ipotesi è che la donna sia entrata nella stanza per rimuovere alcuni adesivi daie che questi siano caduti in blocco sul. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso ilpoi trasportato all’ospedale Santo Stefano di, dove è stata constatata un’emorragia celebrale in corso. Poi il trasferimento al Meyer dove è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Su incarico della procura i militari hanno ...

Bambino di 17 mesi muore in casa travolto da pannelli di cartongesso Sky Tg24

Tragedia nel pratese, dove un bimbo di 17 mesi è morto dopo essere rimasto schiacciato da alcuni pannelli di cartongesso. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri in un'abitazione di Montemurlo. A ...