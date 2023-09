Pozzuoli | ferito di notte con colpi di pistola | un fermo

(Di domenica 3 settembre 2023) Le indagini sono consistite, tra l’altro, nell’ esame delle persone informate sui fatti e nell’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza Per delega del Procuratore Distrettuale f.f. il 31 agosto 2023, in(NA), i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno eseguito un decreto didi indiziato di delitto emesso in data 31/08/2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di una persona per i reati di detenzione e porto illegale di arma, aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito dell’ indagine relativa al ferimento di un giovane di, il quale, verso le ore 3:00 del 14.8.2023, mentre si trovava alla guida della sua ...

Nella giornata del 22 agosto all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di, dell'ASL Napoli 2 Nord, è stato portato a termine un intervento di eccellenza dall'Equipe di Chirurgia Maxillo - Facciale in collaborazione con il Personale dell'Ortopedia. È stato ...... alle 3.45 circa, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile die quelli della stazione di Licola sono intervenuti presso l'Ospedale di Santa Maria delle Grazie per un uomo. Si ...La donna non è in pericolo di vita ma è stata trasferita all'ospedale di

I funerali del 42enne e del 23enne, morti in un incidente stradale in Albania, saranno celebrati insieme domani, martedì 29 agosto, a Pozzuoli ...POZZUOLI – Una pistola con caricatore pronta a sparare e 253 schede telefoniche. E’ quanto hanno rinvenuto in un giardinetto nel quartiere Reginelle, a Monterusciello, i carabinieri della sezione oper ...