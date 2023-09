Potenza-Brindisi oggi in tv | canale | orario e streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 3 settembre 2023) Alle 20:45 di domenica 3 settembregiocheranno la gara valida per la prima giornata del girone C di. “Sarò contento se faremo le cose meglio dell’avversario, se la squadra darà tutto quello che ha in corpo in questo momento e soprattutto se avrà il giusto atteggiamento, coraggioso e che sappia leggere i momenti della partita. Conterà molto l’atteggiamento mentale”, ha detto Alberto Colombo, tecnico del. “Sono soddisfatto del mercato svolto sin qui, abbiamo allestito insieme alla società una buonissima squadra che sono sicuro darà del filo da torcere a tutti. Guardiamo con fiducia all’inizio del campionato”, le parole di Ciro Danucci. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky Sport 254 e NOW. SportFace.

Serie C, le probabili formazioni di Potenza-Brindisi BrindisiReport

Ecco come potrebbero scendere in campo le due squadre in vista del match di stasera allo stadio Viviani, valevole per la prima giornata del girone C. Calcio d'inizio alle ore 20:45 ...BRINDISI – È arrivato il giorno tanto atteso per il Brindisi che spalanca la porta della serie C e ci entra con entusiasmo e parte dal Viviani di Potenza affrontando i padroni di casa guidati dal ...