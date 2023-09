Porto Cesareo | le sputano addosso perché calva La lettera dell’assessora di Bari alla 28enne insultata | «Resta orgogliosa della tua testa nuda»

(Di domenica 3 settembre 2023) Stava semplicemente passeggiando sulla spiaggia di(Lecce), quando si è sentita chiamare «strega pelata» e si è vista sputaregranitamenta. La vittima dell’atto di violenza,e presa in giro da un gruppo di bambini, è Miriam Santo, un’insegnante di 28 anni. La sua “colpa”? Aver mostrato la suasenza nascondere l’alopecia, una patologia che può portarescomparsa dei capelli. A raccontare l’episodio è la stessa Miriam Santo, in un post pubblicato su Facebook in cui lasi mostra senza filtri: in costume, occhiali da sole e una camicia legata attornovita: «L’estate è senza parrucche, è libertà – scrive la donna -. Insegnate ai vostri bambini la gentilezza, ...

"Stavo passeggiando tranquillamente quando mi sono sentita sputare sul piede con la cannuccia": giovane maestra bullizzata perché calva ...