Ponte Messina | Salvini | ' nostro è governo politico e va avanti su obiettivi politici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) - "Sulle grandi opere, mi sto confrontando in questi dieci mesi con i 'signori del no', ma dalle piccole, medie e grandi opere, ovunque io vada, ovviamente c'è il micro comitato del no; io ascolto tutti, perché il mio è un ministero che ascolta i sindaci, ma onori e oneri di un, questo non è untecnico, è unche ha, culturali, infrastrutturali e dunque per quello che mi riguarda si vasu tutto quello che è rimasto fermo troppo a lungo". Cosi il ministro delle Infrastrutture, e vicepremier, Matteo, intervenendo al forum Ambrosetti di Cernobbio. "Ieri sera -ha detto- sono andato a cena e due domande su tre erano 'ma lo fate?' ...