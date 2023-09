Pomeriggio 5 inizia | Barbara D’Urso lascia l’Italia | mossa studiata perfettamente

(Di domenica 3 settembre 2023) Tra poche oreCinque aprirà i battenti con una stagione all’insegna delle novità. Ovviamente la più importante è l’assenza disostituita da Myrta Merlino. E proprio per questo motivo Barbarella Nazionale ha ben deciso di allontanarsi da tutto e da tutti, e non sentire nessuno per un po’ di giorni. Così ha ben L'articolo proviene da KontroKultura.

Troppo doloroso vedere in diretta il nuovo5 Barbara d'Urso vola ...D'altra parte, viaggiare a migliaia di chilometri di distanza e non essere così vicini al chiacchiericcio che si scatenerà con l'avvio diCinque è una scelta più che comprensibile. Barbara ...Nelle ultime ore, proprio Myrta Merlino ha dichiarato di essere dispiaciuta umanamente per Barbara e per la sostituzione a5. Tuttavia, una cosa è certa: i suoi fan nutrono la fervente ...

Pomeriggio Cinque 2023 – 2024: quando inizia, orario, conduttrice, pubblico e contatti della nuova edizione Tvblog

Domani, lunedì 4 settembre su Canale 5, inizierà la nuova stagione di Pomeriggio 5 con al timone Myrta Merlino che sostituirà Barbara D'Urso dopo 15 edizioni del talk show. Le parole della Merlino al ...Troppo doloroso vedere in diretta il nuovo Pomeriggio 5 Barbara d'Urso vola via Non si capacitano ancora, i fan di Barbara d’Urso. Stentano a credere che da domani, alle 17 non la ritroveranno nello ...