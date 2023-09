Politano senza giri di parole | “Napoli pollo con la Lazio C’è ancora tanto da lavorare”

(Di domenica 3 settembre 2023) L’esterno del, Matteo, ha commentato la sconfitta contro laed il lavoro con Rudi Garcia. L’esterno del, Matteo, ha commentato con delusione la sconfitta per 2-1 subita dalla sua squadra contro laall’Olimpico. Intervistato da DAZN nel post-partita,ha ammesso che ilha commesso degli errori ed è stato “un po’” a concedere contropiedi alla. “Nel secondo tempo abbiamo perso troppi palloni, è mancata un po’ di lucidità nel gestire certe occasioni, abbiamo concesso quello che lasi aspettava, restare bassi e farli partire in contropiede, in questo siamo stati un po’ dei polli a concederglielo”, ha dichiarato ...

Cesare - Come caro Guido, vi è un Napoli con Osimhen eOsimhen. Sarri lo ha bene imbrigliato ... Sostituire Kvara (invece di unspento) è un atto di autolesionismo. Inoltre con un Aguissa ...E infatti anche la scelta di Simeone è naufragata nel nulla -voto. Il faticatore albanese del sarrismo sembra un ostacolo insormontabile anche per lui e così Na -si dedica ...Nel complesso, però, lavora d'esperienzasbagliare. Hysaj 6 : qualche problema quando arrivanoe Di Lorenzo dalle sue parti, ma non commette veri errori (35' s.t. Pellegrini s.v.) . ...

Napoli - Lazio (1-2) Serie A 2023 la Repubblica

Matteo Politano, esterno del Napoli, a fine gara ai microfoni Dazn: "Poca lucidità, cattiva gestione di alcune situazioni, come polli abbiamo lasciato alla Lazio la possibilità di ripartire ed era ciò ...