Più che nativi digitali | sono disagiati digitali

(Di domenica 3 settembre 2023) Invitiamo tutti a leggere questo articolo davvero importante dal titolo: “”. Così commentano gli autori di FEDERPRIVACY: “Siamo davanti a un’autentica emergenza innanzitutto culturale ed educativa ma anche davanti a un fallimento regolamentare. E si tratta di un’emergenza che si continua a non affrontare in maniera sistematica, un’emergenza che non riesce a conquistarsi una priorità adeguata in famiglia, a scuola, nei palazzi delle Istituzioni.” Ragazze e ragazzine violentate da altri ragazzi e ragazzini con lo smartphone tra le mani per filmare tutto, filmare la violenza animale del branco, filmare il dolore come se si fosse su un set cinematografico con l’ansia di condividere quei video, quelle scene, quelle tragedie via social. Bambine – le vittime di Caivano sembrerebbero avere 11 e 12 anni – costrette da aguzzini loro coetanei o poco più grandi a mesi di sistematica violenza ...