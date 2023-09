(Di domenica 3 settembre 2023) C'era attesachiesa di San Michele Arcangelo per il rito religioso di oggi dopo la locandina 'contestata' che annunciava la protezione 'speciale' per i cacciatori

C'era attesa alla chiesa di San Michele Arcangelo per il rito religioso di oggi dopo la locandina 'contestata' che annunciava la protezione 'speciale' per i cacciatori...

Pistoia, niente "benedizione dei fucili" alla messa della domenica LA NAZIONE

C'era attesa alla chiesa di San Michele Arcangelo per il rito religioso di oggi dopo la locandina 'contestata' che annunciava la protezione 'speciale' per i cacciatori ...Marliana (Pistoia), 31 agosto 2023 – Niente acqua santa sui fucili. Troppo il clamore mediatico suscitato dall’iniziativa di don Alessio Biagioni che, in un primo momento, aveva dato appuntamento ai ...