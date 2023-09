(Di domenica 3 settembre 2023) Questa sera, 3 settembre 2023, intorno alle ore 19:30, su richiesta del 118, è stato attivato l’elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina, per un trasporto primario di una seguito diin localita'no

... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota ... secondo le prime informazioni il giovane stava andando al lavoro e per evitare un casco da...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota ...[ 20/08/2023 ] Manduria - Brindisi termina 3 a 5 Sport [ 20/08/2023 ] Anziana travolta da un, ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota ...[ 20/08/2023 ] Manduria - Brindisi termina 3 a 5 Sport [ 20/08/2023 ] Anziana travolta da un, ...

Pisa: motociclista ferito in incidente stradale a Orciano. È grave Firenze Post

Questa sera, 3 settembre 2023, intorno alle ore 19:30, su richiesta del 118, è stato attivato l’elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina, per un trasporto primario di un motociclista ferito ...Madre e figlia sotto shock per l'aggressione da parte di 2 motociclisti stranieri: 400€ di danni, ma per fortuna nessuna conseguenza sull'incolumità. Attenzione: l'intento è rapinarvi o rubarvi l'auto ...