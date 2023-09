Pirlo | «Stankovic? Sbagliare per migliorare! Ha la massima fiducia»

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023) Andreadifende il giovane Filip, in prestito alla Sampdoria dall’Inter, dopo le critiche ricevute in seguito a delle prime prestazioni non eccellenti fra i pali. QUALITÀ – Andrea, intervenuto su Sky Sport 24 al termine di Cremonese-Sampdoria, spende delle belle parole nei riguardi del giovane portiere, cresciuto nel vivaio dell’Inter: «Filipè un ragazzo di grandi qualità. È giusto che sbagli per poter migliorare. Oggi ha dimostrato il suo valore. Siamo con lui: ha lamia e della società. Quindi deve stare tranquillo e pensare solo a fare bene il suo lavoro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...