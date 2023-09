Pierfrancesco Favino contro Adam Driver | “Ferrari lo doveva fare un italiano come Gassman”

Leggi su tpi

(Di domenica 3 settembre 2023)non ci sta e sbotta chiedendo a ciascuno dila propria parte, “sistema”. La sua battaglia riguarda il modo in cui il cinema straniero guarda all’Italia in tema di stereotipi, che è una storia vecchissima di pizza e mandolino, ma anche di interpretazioni. “I Gucci avevano l’accento del New Jersey non lo sapevate?”, dice ironico citando la produzione di Ridley Scott House of Gucci a margine dell’inper Adagio di Stefano Sollima. Adesso ci si mettedi Michael Mann connel ruolo del Drake. “C’è un tema di appropriazione culturale, non si capisce perché non io ma attori di questo livello – dice rivolto ai colleghi nel film Toni Servillo, Adriano Giannini, Valerio Mastandrea – non sono coinvolti in ...