Piante carnivore | quali sono e come coltivarle

Leggi su velvetmag

(Di domenica 3 settembre 2023) Le leggende le hanno tramandatepericolosissimein grado di ingurgitare qualsiasi cosa. Ma la verità sulleè ben diversa. Proviamo, dunque, a conoscerle meglio e a scoprire alcune semplici regole per poterle coltivare anche in casa. In alcuni film di fantascienza appaionoarbusti giganti in grado di ingoiare qualsiasi cosa, in realtà, parlando di, le cose stanno in maniera un tantino diversa. Si definisconoquegli arbusti in grado di intrappolare gli insetti. Capacità che dipende da un adattamento alle condizioni del terreno del loro luogo d’origine e che si presenta, totalmente, privo di nutrienti. In questo contesto, dunque, è molto interessante sottolineare che ...