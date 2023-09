Phisikk du role – Per futili motivi

Leggi su formiche

(Di domenica 3 settembre 2023) Se statisticamente l’estate si rappresenta come la stagione più incline ad assecondare gli istinti meno nobili degli esseri umani, probabilmente per l’effetto della canicola sul sistema neurovegetativo, per il più allentato controllo sociale nelle città, e forse anche per il senso di angoscia e di abbandono che aggredisce personalità instabili, bisogna riconoscere che questo agosto ha segnato inquietanti picchi sull’argomento violenza metropolitana. È stata la stagione dei “branchi” di minorenni in attività predatoria che sembravano usciti da una fiction horror ma brutalizzavano ragazzine vere e correvano con le macchine di papà per le strade cittadine come fossero ad Indianapolis, ammazzando chi si trovava in mezzo. Il tutto, brutalizzazioni e travolgimenti con le auto, autocertificato con video girati e postati in tempo reale, una specie ancor più orrenda di “snuff film” costruiti ...