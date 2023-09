Philadelphia Union vs New York Red Bulls – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 3 settembre 2023) I NewRedpossono aumentare le loro chance di playoff MLS con una vittoria lunedi 4 settembre contro ial Subaru Park. Ilè sceso al quarto posto nella Eastern Conference questa settimana con la sconfitta per 3-1 a Toronto, mentre i Newsono a tre punti dalla linea dei playoff dopo la sconfitta per 1-0 contro i New England Revolution. Il calcio di inizio divs NewRedè previsto alle 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs NewReda che punto sono le due squadreLo ...