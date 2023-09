Perché sono morti gli operai Vergogna a sinistra | sciacalli senza freni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) Lanon si ferma neppure di fronte alle tragedie. Dopo la strage di Brandizzo, dove cinquestati travolti e uccisi da un treno mentre lavoravano sulla tratta Torino-Milano, la Cgil punta il dito contro l'esecutivo. Per il suo segretario generale, Maurizio Landini, la tragedia alla ferrovia di Brandizzo non è dovuta ad "errore umano, è il sistema complessivo che non funzione". Raggiunto dai microfoni di Radio Anch'io su Rai radio 1, Landini non si smentisce: "Questo governo ha privatizzato gli appalti" e oggi "all'origine degli infortuni c'è il sistema del subappalto", il "sistema peggiore" dove "stravincono illegalità e infiltrazione mafiose". E ancora: "Poi c'è il problema della prevenzione e della necessità di investire" ma "il Pnrr sta facendo dei tagli". A detta di Landini, infatti, il sistema di controllo in ...