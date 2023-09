Per evitare l’assedio degli alleati Meloni parli direttamente al Paese

(Di domenica 3 settembre 2023) Se ci trovassimo al posto di Giorgianon ci preoccuperemmo più di tanto del rischio veder nascere, alla nostra destra, partiti o movimenti intrisi di estremismo nostalgico. Anzi, per certi versi, ne saremmo quasi felici, perché vorrebbe dire che la destra ora al governo non ha davvero più nulla da spartire con l’eredità del fascismo o del post-fascismo. Eppure, chissà perché, ogni qual volta si profila una scelta cruciale o divisiva, si ripresenta il timore, nei settori più attenti al Fattore Identità, di perdere i voti dell’elettorato iniziale di Fratelli d’Italia. Eppure, va ricordato, l’elettorato primordiale del partitoano tutto era tranne che un’aggregazione di massa. Evocava, semmai, più la funzione di un partito di testimonianza che la prospettiva di una forza egemone in una coalizione maggioritaria. Men che meno quella neonata ...

... è Guido Scorza, componente dell'Autorità garantei dati personali: "Le piattaforme di ... come lo spid o la carta d'identità digitale, ma il problema daè che i siti pornografici ricevano e ...La trasparenza diventa cruciale in un mondo in cui tutto è identificabile e la consapevolezza di come la tecnologia sta cambiando il nostro rapporto con la privacy risulta fondamentale...' 'Grandi vantaggi' che, giustamente, a Piombino non hanno voluto e,problemi tutti interni al centro - destra, Toti ha pensato bene di scaricare sul savonese, con la compiacenza dell'ex ...

Gazzetta - Irriconoscibili: servivano acquisti di maggior spessore per evitare down motivazionale Tutto Napoli

Le forze armate ucraine hanno abbattuto 22 droni russi nelle regioni meridionali del paese. Il ministro degli Esteri, parlando da Pechino, ritiene che un “punto fondamentale della missione in Cina” si ...Storici criminali del passato usarono la chirurgia facciale per evitare di essere riconosciuti. Oggi però non è più così facile.