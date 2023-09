Pensioni più ricche | il Governo stupisce tutti | Quanto avrai in più ogni mese | vere cifre

(Di domenica 3 settembre 2023) Grandi novità peri pensionati a partire da settembre. Tra rivalutazione, rimborso 730 e ulteriori incrementi, gli assegni saranno più ricchi. Da questo, molti pensionati potranno iniziare a beneficiare degli aiuti predisposti dale riceveranno una somma aggiuntiva sugli importi spettanti. In particolare, le prestazioni saranno interessare dalla rivalutazione, dal taglio del cuneo fiscale, dall’aumento dell’assegno sociale e dal rimborso del 730. Da settembre cambieranno gli importi delle(ilovetrading.it)I primi a poter godere degli effetti di tali novità saranno i percettori diminime, ossia quelle che hanno un ammontare inferiore a 563, 74 euro. In base adisposto dalla Legge di Bilancio 2023, da settembre 2023, tali prestazioni ...

... in alternativa alle destinazioni turistichebattute come le città d'arte. La maggioranza degli ... ma nella classifica delle preferenze ci sono lee gli alberghi e molto gettonati sono gli ...... motel,del 12,2% (+5,6% villaggi vacanze, campeggi, ostelli). Anche i biglietti dei treni ... considerando volohotel, spende fino al 70% in meno rispetto agli stessi servizi acquistati ad ...... mentre si attende di sapere come saranno rivalutate tutte ledal primo gennaio 22024 con ... le modificherealistiche che potrebbero esserci nella nuova Manovra riguardano un allungamento ...